Aydın Boysan hayatını kaybetti

Mimar ve gazeteci Aydın Boysan, 97 yaşında organ yetmezliğinden dolayı Ulus'taki evinde hayatını kaybetti.

Boysan'ın ölümünün ardından NTV'ye telefonla bağlanan şair, yazar ve çevirmen Cevat Çapan, şunları söyledi:

"Çok iyi gazeteci, çok renkli kişilik, çok iyi insan. Cömertlik denen kavramın somut örneğidir. Bize çok şey öğrettiğini sanıyorum. Onu hep sevgiyle ve hürmetle anacağız."

Komedyen Cem Yılmaz ise Twitter'da "İlham kaynağım Aydın Boysan aramızdan ayrılmış...Hakkıdır..Hayatımda ilk tiryakilik yapan mizah yazılarının sahibi, aynı muhitin çocugu olma gururunu tattıran en genç beyinlerden biriydi. Mekanın cennet olsun. Tüm genclere tavsiyem Aydın Boysan’dan ne bulursanız okuyun" paylaşımında bulundu.

TIKLAYIN-Aydın Boysan: Karım aramasın diye cep telefonu kullanmıyorum

Aydın Boysan kimdir?



17 Haziran 1921 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aydın Boysan aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur.



1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.



1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.