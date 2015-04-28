Aydın Belediye Başkanı'ndan müfettiş tepkisi: Yeter artık, mobbing davası açarım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu, bir yılda 140 müfettişin belediyeye gelerek denetleme yaptığını belirterek, "Ayıptır. Ne yapıyorsunuz? Müfettişleri kim gönderiyorsa onlara mobbing davası açmayı düşünüyoruz, yeter artık" dedi.

DHA'dan Cem Ulucan'ın haberine göre, Atatürk Kent Meydanı’nda fidan dağıtımı etkinliği sonrası gazetecilerle bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıklamalarıyla dikkati çekti. Birilerinin talimatıyla müfettişlerin belediyeyi sürekli denetlemeye geldiğini söyleyen Başkan Çerçioğlu, şöyle konuştu:

"Belediyemize bir yılda 140 müfettiş geldi. Ayıptır. Ne yapıyorsunuz? Son gelen müfettişler Büyükşehir Belediyesi ile Valilik arasında iki saatte bir mekik dokumuşlar. Ey müfettişler sizin çalışma alanınız belediyedir, valilik değil. Nereden, emir ve talimat alıyorsunuz bilmiyorum. Kimsenin de günahını almıyorum. Ama lütfen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ayak bağı olmayın. ’Seçimlerden önce bir çamur atarız da bir şeyler olur mu’ beklentisine girmeyin. Daha önce bunlara çok girildi, bunlar eksi yazar. Kamyonların arkasında ’Kıskanma çalış senin de olur’ yazıyor. Siz de çalışın sizin de olsun. Aynı konuda 5-6 kere müfettiş gönderiyorsunuz. Müfettişleri kim gönderiyorsa onlara mobbing davası açmayı düşünüyoruz, yeter artık."

’Mobbing davası açarım’

Aydın halkının bunlardan zarar gördüğünü söyleyen Başkan Çerçioğlu, şöyle devam etti:

"Nedense her şey Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne geçince akıllarına geliyor. Sorun çözüldü. Artık bundan sonra geriye dönüp bakmayalım. Bu tip şeylerle siyasi rant sağlamak isteyen insanlar lütfen bu heveslerinden vazgeçsinler. Bunlar Aydın halkına Aydın’a zarar veren şeyler. Otursunlar işlerine güçlerine baksınlar. ’Aydın halkına nasıl hizmet ederiz’ bunları düşünsünler. Müfettişleri ayağına çağırıp talimat vermesinler. Bu konuda tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Mobbingse, mobbing davası açarım. Bakın çok ciddi söylüyorum. Yeter ya aynı konudan 5-6 kez müfettiş gönderiyorsunuz. Mobbing davasını gerekirse açarım bu bir. İki; bunu çok değerli basın mensuplarıyla paylaşırım. Bu konuda çok değerli Genel Başkan Yardımcımız konuya vakıf zaten. Aynı konudan 4-5 kere bilgi belge istiyorlar. Birincisinde yok bir şey. İkincisinde yok, üçüncüsünde yok. Bizim çalışmalarımızı engellemek için yaptıkları bir takım şık olmayan davranışlar içindeler."

’Yürüyen merdivenler tamamlanacak’

Üst geçitlerde yaşanan merdiven sıkıntısına da değinen Başkan Çerçioğlu, "Üst geçitlerdeki asansör ve yürüyen merdivenlerde yaşanan sıkıntıyı biliyoruz. Bunlar ömrünü tamamladı. Bu nedenle yeniden ihaleye çıktık ve sonuçlanmak üzere. Mayıs ayının ilk haftası yepyeni yürüyen merdivenlerimiz ve asansörümüz olacak" dedi.

Denizcilik Daire Başkanlığı kuruldu

Büyükşehir olarak deniz ulaşımının da önemli olduğunu söyleyen Çerçioğlu, "Kuşadası’nda Denizcilik Daire Başkanlığı’nı kurduk. Daire Başkanı olarak da daha önce Kuşadası Liman Başkanı olan Barış Tarım atandı. Kısa zamanda deniz ulaşımını da hayata geçireceğiz. Ayrıca Kuşadası ve Nazilli’de oluşturulan ofislerde haftanın iki gününü geçireceğim. Büyükşehir olarak vatandaşın ayağına gitmeyi, yerinde hizmet vermeyi önemsiyorum" diye konuştu.