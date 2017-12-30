T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayder Yaylası'nda kış güzelliği

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)-RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü

30 Aralık 2017 14:44

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)-RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Çam ormanlarının çevrelediği yayla kışın da doğal güzelliği ile görenleri etkiliyor.
Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Ayder Yaylası’nda görülmeye değer manzara ortaya çıktı. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki çam ormanlarıyla kaplı Ayder Yaylası\'nda kar yağışı ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Yaylayı ziyaret edenler de manzarada sık sık anı fotoğraf çektirdi. Ayrıca ziyaretçiler dik yamaçtan kayarak eğlenirken, yağan kar ile kartopu oynadı. Özellikle ilkbaharda, doğal güzellikleriyle görenleri etkileyen etrafı çam ormanlarıyla kaplı yayla, kış mevsimiyle de birlikte görenleri kendisine hayran bıraktı.
İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda kişinin uğrak yeri olan yaylada, kışın da özellikle yılbaşı ve festival günleri olmak üzere yoğunluk görülüyor.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERÇAMLIHEMŞİNRize DHARİZEninAyder YaylasıAyder YaylasındaYaylayıAyrıcaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24