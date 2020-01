Ayder Yaylası kışın da ziyaretçilerini bekliyor

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 1350 rakımlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, kış turizminde de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sonbahardan kışa geçildiği bugünlerde yayla ve civarındaki vadilerdeki bitki örtüsünün ortaya çıkardığı renk cümbüşü de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türk Toraks Derneği\'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye\'nin havası en temiz ili olan Rize sonbaharın son günlerini yaşıyor. Özellikle sonbahara veda eden ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası ve çevresindeki vadilerde yeşilin sarıya büründüğü bitki örtüsü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölge, içerisinde buzul göllerinin yanı sıra yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve birçok şelaleyi de barındırıyor.

ÇEVRE DOSTU RİZE

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize\'nin doğal güzelliklerini ve vatandaşların sağlığını korumak için çevre dostu uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kasap, yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü\'nün belirlediği standartlara göre, 2014-2017 arasında yapılan değerlendirme sonucu Rize\'nin, havası en temiz il olarak belirlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Kasap, geçmişte \'Çevreye En Çok Yatırım Yapan Belediye\' ödülü almaya layık görüldüklerini belirterek, Rize için çevresel sorunların belirlenmesi, ortaya konulması, çözüm yolları oluşturulması, yaşanabilir ve sürdürülebilir yeşil kentin meydana getirilmesi amacıyla da \'Yerel Çevre Eylem Planı\' hazırlandığını ve hayata geçirildiğini söyledi.

\'YAYLALAR OKSİJEN DEPOSUDUR\'

Rize\'de her mevsimin farklı bir güzellik oluşturduğunu da kaydeden Başkan Kasap, \"Yaz ayları Rize’de yeşilin her tonunu görmek mümkündür. İlkbahar\'da yaylalar oksijen deposudur. Sonbahar da renkler turuncu, sarı, kırmızı ve yeşil olur. Bölgede renk cümbüşü yaşanır. Kışınsa ağaçların üzerindeki kar taneleri kartpostallık görüntüler çıkartır. Rize bu doğal güzellikleriyle her yıl yaklaşık bir milyon turist ağırlamaktadır\" dedi.



