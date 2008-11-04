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Aydemir, Ata'nın özel hayatını neden yazmadı

'Tek Adam' kitabıyla en iyi Atatürk biyografisi yazarı olan Şevket Süreyya Aydemir, neden Atatürk'ün özel hayatına girmedi, bu konuda hiç bilgi vermedi?

04 Kasım 2008 02:00

'Tek Adam' kitabıyla en iyi Atatürk biyografisi yazarı olan Şevket Süreyya Aydemir, neden Atatürk'ün özel hayatına hiç girmedi, bu konuda hiç bilgi vermedi?
İşte bu sorunun yanıtını, Hakkı Devrim, Radikal gazetesinde bugünkü yazısında verdi. Yazar Devrim, bu konuda şunları yazdı:
 
"Bizim evde buluşmuştuk, Şevket Süreyya Aydemir’le. 1963, 64, 65 yıllarında yayımladığı Atatürk’ü anlatan, tamamı üç ciltte 1437 sayfalık Tek Adam adlı kitabının çok okunduğu, çok konuşulduğu günlerdi. Eski bir solcu yazar olan Aydemir, artık daha çok tanınan, sözü edilen biriydi Türkiye’mizde. Adeta yeniden keşfedilmişti. Solculuğu, Sovyetler’de okumuşluğu, Nâzım’la yakın arkadaşlığı ona duyulan ilgiyi artıran sebeplerdi.
Bizde o akşam Şevket Süreyya Bey’i tanımak isteyen arkadaşlarımız da vardı. Uzun uzun konuşuldu. Ben bir ara Aydemir’e:
– Heyecanla beklediğimiz bir hayat hikâyesiydi sizin kitabınız. Nihayet biri bize insan yönleriyle de Atatürk’ü anlatacak, diye heyecanlandık. Faydalanarak okuduk hepimiz, elinize sağlık. Ama benim size sormak istediğim bir şey var. Atatürk’ün hayatında bir yeri olan kadınlara niçin hiç değinmediniz. Bir hayat hikâyesinde bu önemli bir noksan sayılmaz mı?
Rahmetli çabuk kızarırdı. Öfkelendiği değişen renginden belli oldu. Cevap vermekten rahatsız olacağını görünce üzülmüştüm. Şöyle dedi:
– Hakkıcığım bugün ben bu kadarını yazdım. Gençler ileride o konuya da girerek hayat hikâyesini tamamlamış olurlar."



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