Zübeyir Aydar: Öcalan'la bizzat görüşmeliyiz; bir formül bulunmalı

PKK'nun Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar, devletin Abdullah Öcalan'la görüşmesi hakkında "Bu iş İmralı’dan yürütülemez. Onun şartları düzeltilmeden, bu şekliyle gitmez. Eminim devlet de bunu biliyordur. Orada konuşulan, tartışılan şeylerin bizzat başkan tarafından bizimle paylaşılması lazım. Artık biz mi gideriz, o mu gelir... Ama bir formül bulunmalı" dedi.

Aydar silah bırakma konusunda ortada iki tetik olduğunu belirterek "Yılbaşı akşamı Lice'de hiçbir olay yokken tespit edilen küçük bir gruba operasyon düzenlendi. Herkesin kutlamaya geçtiği anda bize ölüm hediye ediyorsunuz. Çözüm bu mu? Bir taraf duracak, diğer taraf öldürecek" diye konuştu.

Milliyet gazetesinden Aslı Aydıntaşbaş'ın sorularını yanıtlayan Aydar, "Abdullah Öcalan'la görüşülmesinin ve bunun kamuoyuna açıklanmasının olumlu olduğunu" söyledi ve şöyle konuştu:

"Başkanımız tabii ki bu hareketin kurucu lideri ve başkanıdır. Sözleri hareketi bağlar. Görüşme yapmaya yetkilidir. Başmüzakerecidir. Fakat işin aslı şu: Bu iş İmralı’dan yürütülemez. Onun şartları düzeltilmeden, bu şekliyle gitmez. Eminim devlet de bunu biliyordur. Orada konuşulan, tartışılan şeylerin bizzat başkan tarafından bizimle paylaşılması lazım. Artık biz mi gideriz, o mu gelir... Ama bir formül bulunmalı. Sayın Öcalan’ın birebir temas etmesi önemli. Halkı, örgütü, militan yapısını hepimizden daha iyi ikna edecek, sözünü dinletebilecek olan odur. Bunun yolu açılmalı."



'PKK'nın silah bırakması olayın teferruatıdır'



Aydar, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın üslubunun sorunlu olduğu söyleyerek şunları söyledi:

"Başbakan sorumlu ve karar verici mevkide olduğu için herkesten fazla onun dikkat etmesi ve sinir uçlarına basmaması lazım. Bizim de kamuoyumuz var. Üslubu bizce hala sorunlu. Mesela ”PKK’nın silahsızlandırılması” deniyor sürekli. Belki kamuoyunu ikna için. Ama bizim için silah olayın teferruatıdır. İşin esası Kürt sorununun çözümüdür. Kapsamlı bir çözüm projesiyle masaya oturmak lazım. Sayın Öcalan’ın kapsamlı bir çözüm projesiyle masaya oturduğuna eminim. O da örgüt de buna hazır. Zaten daha önce başkanın yazdığı yol haritası ve protokoller var. Hükümetin de hazır olması ve pozitif yaklaşması gerekir. Bu, silahı bırakıp bırakmama ötesinde bir halk sorunu."



'Yılbaşı gecesi Lice'de operasyon yapıldı'



Yılbaşı akşamı Lice'de operasyon düzenlendiğini anlatan Aydar, "Yılbaşından saatler önce, herkesin kutlamaya geçtiği bir anda, bize ölüm hediye ediyorsunuz" diye tepki gösterdi. Aydar, "Her gün savaş uçakları Güney’i bombalıyor. Yılbaşı akşamı Lice’de hiçbir olay yokken tespit edilen küçük bir gruba binlerce askerin içinde olduğu bir operasyon yapıldı. Yılbaşından saatler önce, herkesin kutlamaya geçtiği bir anda, bize ölüm hediye ediyorsunuz. Çözüm bu mu? Bir taraf duracak, diğer taraf öldürecek; bu olmaz. Hükümet kanalından başlatılan bir inisiyatifin gereğini yapmaları lazım" dedi.



'Cenaze taşınmasın ki daha rahat konuşalım'



Hem Türkiye'nin hem de PKK'nın operasyonları bitirmesi gerektiğini söyleyen Aydar, "Başbakan diyor ki, örgüt elini tetikten çeksin. Ama iki tetik var. Biri çekip de diğeri çekmezse, ölümler devam eder. Bunu altındakilere söylemesi lazım. Kimse ölmesin. Cenaze taşınmasın ki daha rahat konuşalım" diye konuştu. Aydar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir karar karşılıklı olmalı. Ölüm duracaksa karşılıklı durmalı. Evet bunlar geçmişte de aramızda tartışılan konular. Zaten örgüt adına hükümete sunulan yol haritasında da var. Ama ben bu konuya burada girmek istemiyorum. Medya değil masalarda tartışılması gereken konu bu. Bu, reddediyoruz anlamına gelmez. Her şey tartışılabilir."