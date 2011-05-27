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Dünya

'Ay'daki su Dünya'daki kadar'

Bir araştırmaya göre Ay'da en az Dünya'daki kadar su bulunuyor.

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - Dünya gezegeninin uydusu Ay'ın, Dünya'daki kadar su miktarı barındırdığı bildirildi. İnternette yayımlanan Science Express adlı bilimsel dergide yer alan bir araştırma, Ay'da, düşünülenin 100 katından daha fazla su olduğunu gösteriyor.



Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, araştırmayı kaleme alan bilim adamları, Aralık 1972 tarihinde Ay'ya yapılan son seferde Apollo 17'nin astronotlarının Ay'dan getirdikleri küçük volkanik kristallerin barındırdığı kurumuş magmanın içinde su ve başka uçucu maddelere rastlandığını belirtti.

Araştırmayı kaleme alanlardan jeoloji profesörü James Van Orman, ''Milyarlarca yıl önce volkanik faaliyetlerin, Ay'ın derinliklerinden yüzeye fırlatılan ve daha sonra kuruyan magmadan alınan örnekler, Ay'ın derinliklerinde ne kadar miktar su bulunabileceğini gösterebilecek ve elimizde bulunan en iyi ölçüdür'' şeklinde ifadeler kullandı.

Van Orman, Ay'ın iç yapısının Dünya'nın iç yapısına çok benzediğini sözlerine ekledi.

Araştırma, bilim adamlarının Ay'dan getirilen volkanik kristallerde bulunan magma üzerinde yaptığı araştırmada, su birikintilerine, flor, klor ve kükürt gibi uçucu maddelere rastladığını, su ve bu maddelerin, Dünya'daki okyanusların dibinde kurumuş magmalara eşit olduğunu kaydediyor.

Araştırmaya katılan jeolog Alberto Saal, ''Bu araştırma bize, Ay'daki kurumuş magmada bulunan ilkel su miktarının Dünya gezegeni kabuğunun üst tabakasındaki kurumuş magmanın içinde bulunan su miktarıyla aynı olduğunu gösteriyor'' dedi.

Araştırmayı kaleme alan bilim adamları, buluşlarının aynı zamanda, Dünya'nın ilk şekil alma sıralarında bir miktar madde kütlesinin, dönen bir diskten sıçrayan çamur gibi dünyadan ayrıldığını ve bu maddenin Ay'ı meydana getirdiğini savunan teoriyi de güçlendirdiğini belirtti.


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