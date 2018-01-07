T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ay'da yürüyüş yapan NASA'nın efsanevi astronotu John Young yaşamını yitirdi

John Young, 42 yıllık kariyeriyle NASA'nın 'en deneyimli' astronotu olarak biliniyor

07 Ocak 2018 03:46

1972’de Ay’da yürüyüş yapan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin efsanevi astronotu John Young, 87 yaşında hayatını kaybetti. Young, 42 yıllık NASA kariyeri ile ‘en deneyimli NASA astronotu’ olarak biliniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Young, NASA’nın uzay programlarıyla üç kez uçmayı başaran tek astronot. Aynı zamanda ilk mekik komutanı olan ve uzaya tam 6 kez giden John Young’un, Houston’daki evinde cuma günü öldüğü açıklandı. Efsanevi astronotun, zatüreye bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Efsanevi astronot, Ay'ı gören 9. astronot oldu.

ABD donanmasına bağlı eski bir deneme pilotu olan Young, Ay’ı gören 9’uncu astronot. Young, ABD uzay programının en başarılı astronotlarından biri olarak değerlendiriliyor.

İlk uzay yolculuğunu 1960’ların ortalarında NASA’nın Gemini programı ile yapan Young, 1980’li yıllarda, Apollo uzay gemisiyle iki kez Ay misyonunda görev aldı. Young, üç farklı programla uzaya uçan ilk astronottu.

John Young, 42 yıllık kariyeriyle NASA'nın 'en deneyimli' astronotu olarak biliniyor.

NASA’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Young, “ABD Uzay Ajansı ile 42 yıllık birlikteliğin ardından 2004 yılında emekli olan en deneyimli astronotumuz” olarak tanımlandı.

ETİKETLER

astronotjohn youngayyürüyüşyaşamını yitirdihayatını kaybettiuzayabdnasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24