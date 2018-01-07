Ay'da yürüyüş yapan NASA'nın efsanevi astronotu John Young yaşamını yitirdi

1972’de Ay’da yürüyüş yapan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin efsanevi astronotu John Young, 87 yaşında hayatını kaybetti. Young, 42 yıllık NASA kariyeri ile ‘en deneyimli NASA astronotu’ olarak biliniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Young, NASA’nın uzay programlarıyla üç kez uçmayı başaran tek astronot. Aynı zamanda ilk mekik komutanı olan ve uzaya tam 6 kez giden John Young’un, Houston’daki evinde cuma günü öldüğü açıklandı. Efsanevi astronotun, zatüreye bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Efsanevi astronot, Ay'ı gören 9. astronot oldu.

ABD donanmasına bağlı eski bir deneme pilotu olan Young, Ay’ı gören 9’uncu astronot. Young, ABD uzay programının en başarılı astronotlarından biri olarak değerlendiriliyor.

İlk uzay yolculuğunu 1960’ların ortalarında NASA’nın Gemini programı ile yapan Young, 1980’li yıllarda, Apollo uzay gemisiyle iki kez Ay misyonunda görev aldı. Young, üç farklı programla uzaya uçan ilk astronottu.

John Young, 42 yıllık kariyeriyle NASA'nın 'en deneyimli' astronotu olarak biliniyor.

NASA’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Young, “ABD Uzay Ajansı ile 42 yıllık birlikteliğin ardından 2004 yılında emekli olan en deneyimli astronotumuz” olarak tanımlandı.