Ayda bebeği kurtaran ekipten Erdoğan: İnsan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, sonra evladını bulur, işte o duyguyu yaşadım ben

İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'e ulaşan arama kurtarma ekipleri, o anları anlattı.

Ayda bebeği bulduğunda hissettiklerini anlatan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, "Bu duygu anlatılmaz. Onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım ben" dedi.

Ayda bebeğin sesini duyan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise, “Bu duygunun tarifi yok. Herkesin emeğine sağlık, biz bunun için buradayız. İmkanlar buradan canlı çıkartabilmek için. Ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Ben buradayım dedi. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O an duygu boşalması oldu" diye konuştu.