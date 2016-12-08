Ayda 300 liraya 'özel harekât' kursu

Özel Harekât Daire Başkanlığı'nca 280 bin kişilik adaydan daha seçici olunması için başlatılan zor eleme sürecine ilişkin polis olmak isteyen kişilere ayda 300 liraya 'özel harekât' kursiyeleri açıldı.

Habertürk'ün haberine göre, Özel Harekât Daire Başkanlığı, 280 bin kişinin iş başvurusu ile rekor kırılmasının ardından daha seçici olmak amacıyla adayları zor bir eleme sürecinden geçirmeye hazırlanıyor. Başkanlık, adayların seçmelerde geçmek zorunda oldukları parkurlarda değişiklik için Polis Akademisi’ne teklifte bulundu.

Buna göre parkuru tamamlama süresi kısaltılacak. Parkura; denge tahtası, nizami barfiks ve paralel bar eklenecek.

Teklif kabul edilirse 280 bin aday yeni parkurda Özel Harekâtçı olmak için ter dökecek, sadece 10 bin kişi alınacak.

Özel Harekâtçı adayları da parkura hazırlayan spor kurslarına akın etti. Özellikle, eski Özel Harekâtçıların ve beden eğitimi mezunlarının kurduğu dernekler ve kurslar, büyük ilgi görüyor.

Aylık 300 TL’den başlayan kurslardan bazıları, kazandırma garantisi veriyor. Başarılı olmak isteyen binlerce aday, bu kurslarda eğitim almaya başladı.

Adaylara eğitim veren atletizm antrenörü Erol Karadağlı, parkurun değiştirilmesinin gündeme gelmesinin ardından adayların ilgisinin arttığını belirterek, “Parkurların güce ve çabukluğa dayalı olması adayları zorladığı için idmanlarda kol kuvvetini artıracak çalışmalar yaptırıyoruz” dedi.