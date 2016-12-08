T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayda 300 liraya 'özel harekât' kursu

Kurslar kazandırma garantisi de veriyor

08 Aralık 2016 13:01

Özel Harekât Daire Başkanlığı'nca 280 bin kişilik adaydan daha seçici olunması için başlatılan zor eleme sürecine ilişkin polis olmak isteyen kişilere ayda 300 liraya 'özel harekât' kursiyeleri açıldı.

Habertürk'ün haberine göre, Özel Harekât Daire Başkanlığı, 280 bin kişinin iş başvurusu ile rekor kırılmasının ardından daha seçici olmak amacıyla adayları zor bir eleme sürecinden geçirmeye hazırlanıyor. Başkanlık, adayların seçmelerde geçmek zorunda oldukları parkurlarda değişiklik için Polis Akademisi’ne teklifte bulundu.

Buna göre parkuru tamamlama süresi kısaltılacak. Parkura; denge tahtası, nizami barfiks ve paralel bar eklenecek. 

Teklif kabul edilirse 280 bin aday yeni parkurda Özel Harekâtçı olmak için ter dökecek, sadece 10 bin kişi alınacak.

Özel Harekâtçı adayları da parkura hazırlayan spor kurslarına akın etti. Özellikle, eski Özel Harekâtçıların ve beden eğitimi mezunlarının kurduğu dernekler ve kurslar, büyük ilgi görüyor.

Aylık 300 TL’den başlayan kurslardan bazıları, kazandırma garantisi veriyor.  Başarılı olmak isteyen binlerce aday, bu kurslarda eğitim almaya başladı.

Adaylara eğitim veren atletizm antrenörü Erol Karadağlı, parkurun değiştirilmesinin gündeme gelmesinin ardından adayların ilgisinin arttığını belirterek, “Parkurların güce ve çabukluğa dayalı olması adayları zorladığı için idmanlarda kol kuvvetini artıracak çalışmalar yaptırıyoruz” dedi.

ETİKETLER

Özel Harekatkursayda 300 liraya kurs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24