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Ayçin: Herkes boyunun ölçüsünü alacak

Hava-İş Sendikası Başkanı: Yarın gece başlayacak grev uygulaması ilgili yasaların hukukun meşru hakların çizdiği sınırların dışına çıkmayacağız

14 Mayıs 2013 10:27

Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin yarın başlatacakları grev ile ilgili olarak, "Herkes Çarşamba günü saat 03.00'te boyunun ölçüsünü alacak" dedi.

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında 24. Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri ve 305 kişinin işe iadesi arasındaki anlaşmazlıktan sonra alınan grev kararı ile ilgili olarak Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun eyleme karşı her türlü önlemi aldık, uçuş operasyonları aksamayacak sözlerinin hatırlatılması üzerine Ayçin, "Biz 350 gündür her türlü baskıya ve tahrike rağmen yasal zeminden hukuksal zeminden kopmadık. Yarın gece başlayacak grev uygulaması ilgili de yasaların hukukun meşru hakların çizdiği sınırların dışına çıkmayacağız. 350 gündür yasal zeminde haklılığımızı kaybetmedik.

İş verenin bu şekilde açıklaması yapması, tahrik yapıp bizi yasadışı zemine çekmek istemesidir. Biz haklı olduğumuz zeminde haksız duruma düşmek istemiyoruz. Çarşamba günü sabah 03.00'da herkes boyunun ölçünü alacak. Ben takdiri yarın sabaha bırakıyorum" şeklinde konuştu.

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