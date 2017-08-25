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Ayçekirdeği kurutmak için çevreyolunu birer şeridini kapattılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde, Türkiye’nin tek tescilli ayçekirdeği olan 'İnegöl Alası' üreticileri kurutma işlemleri için Ahmet Türkel çevreyolunun her iki yöndeki birer şeridini kapattı

25 Ağustos 2017 15:59

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, Türkiye’nin tek tescilli ayçekirdeği olan \'İnegöl Alası\' üreticileri kurutma işlemleri için Ahmet Türkel çevreyolunun her iki yöndeki birer şeridini kapattı. Çiftçiler yolda kurutma işlemlerini sürdürüyor. Kurutma için yer sıkıntısından yakınan çiftçiler, büyük ve geniş alanda kurutma yeri yapılmasını istedi.
İnegöl’ün çeşitli kırsal mahallelerinden ayçekirdeği hasadı yapan çiftçiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca çareyi önceki yıllarda olduğu gibi çevreyolunu kapatmakta buldu. Çevreyolunun gidiş ve dönüşünde iki ayrı şerit üzerine çekirdeklerini kurutma işlemi yapan çiftçiler, yetkililerden daha geniş ve güvenli kurutma yerleri talebinde bulundu.
Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde tescilli ayçekirdeğini kurutma işlemi yapan çiftçilerden Erdal Yumak, \"Ayçekirdeği kesim işlemlerinin ardından ayırdığımız çekirdekleri kurutmak için çevre yoluna geldik. Kurutma ile ilgili yer sıkıntımız var. Görüyorsunuz çevre yolunun tek şeridine çekirdeklerimizi serdik. Araçlar gelip geçiyor. Buna da şükür. Kurutma yeri diye yol yaptılar, o yol yeterli değildi bizde burada kurutuyoruz\" dedi.
Tescilli ayçekirdeği fiyatlarının iyi olduğunu aktaran Yumak, \"4 ile 6.5 TL arasında değişen fiyatlar var. Rakamlar oldukça iyi. Bu sene biraz rekolte düşük. 70 dönüm alanda üretim yaptık. Çekirdeklerimizi çevre yolu üzerinde kurutuyoruz. Gece saatlerinde geldik, gün boyu burada nöbet tutuyoruz\" dedi.

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