Aybüke'nin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız\'a çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Hasan K., savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Geçen 23 Eylül\'de Milli Egemenlik Caddesi Zonguldak Belediyesi 100\'üncü Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana gelen kazada, Hasan K. yönetimindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil, bir yakınının düğününden çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısında geçmek isteyen Aybüke Kulaksız\'a çarptı. Hastanede tedavi altına alınan Kulaksız, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Hasan K., aynı gece İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Hasan K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hasan K., savcılığın yaptığı itirazın ardından dün tekrar gözaltına alındı. Hasan K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece, \'taksirle ölüme neden olmak\' suçundan tutuklandı.



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