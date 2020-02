Aybaba takımını Akhisarspor'a karşı hazırlıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da teknik direktör Samet Aybaba, hücum hattında zorunlu olarak değişikliğe gidecek. Ertuğrul Ersoy ve Aytaç Kara\'nın ay yıldızlı formayı terletmeleri takıma moral aşılarken diğer yandan sakat oyuncuların durumu can sıkıyor.

Milli maçların ardından gözler yeniden lige çevrilirken, Bursaspor deplasmanda pazar günü Akhisarspor ile karşılaşacak. Lige verilen arayı Balıkesirspor ile oynadığı hazırlık maçı ile değerlendiren yeşil beyazlılarda, teknik direktör Samet Aybaba takımını bu zorlu mücadeleye hazırlıyor. Diafra Sakho ve Bogdan Stancu’nun sakatlığı nedeniyle ileri uçta Umut Nayir’e şans verecek olan deneyimli çalıştırıcı, son haftaların formsuz ismi Tunay Torun’un yerine de Henri Saivet’yi kullanmayı planlıyor.

‘MİLLİ’ DOPİNG

A Milli Takım kadrosuna yer alan Ertuğrul Ersoy ve Aytaç Kara’nın Ukrayna ile oynanan hazırlık maçlarında forma giymeleri oyuncular için artı movitasyon oldu. İkinci kez ay yıldızlı formayı terleten Ertuğrul Ersoy maçta 36 dakika sahada kalırken, Aytaç Kara ise uzun bir aradan sonra son anlarda oyuna girerek forma şansı yakaladı. Daha önce 19 Aralık 2013’te Beyaz Rusya ile oynanan hazırlık maçında oynayan Aytaç, 5 yıl 1 haftalık aranın ardından dün ilk kez milli forma ile sahada yer aldı.

GENÇLER AMERİKA’YA GİDİYOR

Samet Aybaba’nın Akhisarspor maçının kadrosuna almayı planladığı Muhammed Emin Sarıkaya ve Ali Akman ise Amerika’ya gidiyor. U17 Milli Takımı’na davet edilen 16 yaşındaki her iki oyuncu da 24 Kasım Cumartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi\'nde olacak. Milliler, ABD’de Uluslararası Nike Turnuvası’na katılacak. Balıkesirspor ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta goller de bu iki oyuncudan gelmişti.

FURKAN AMELİYAT OLUYOR

Öte yandan eksik oyuncuların çokluğu da can sıkıyor. Tedavileri süren Shehu ve Sakho son idmana katılmazken, Stancu ve Furkan ise salonda çalıştı. Furkan Soyalp’in sağ bileğinden yaşadığı sorun nedeniyle ameliyat olacağı bilgisi paylaşılırken, genç oyuncu ilk yarıda kalan maçlarda forma giyemeyecek. Akhisarspor’a karşı bu sezon istikrarlı olarak şans verdiği savunma hattını bozmayı düşünmeyen Aybaba, eksiklerden ötürü ise yedek kulübesini genç oyunculardan şekillendirecek.

