Aybaba: Şampiyonluğu hiç düşünmüyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Samet Aybaba, bugün CNN Türk'te yayınlanan Spor Masası programının konuğu oldu. Programda, İlker Yasin ve Cnn Türk Spor Spikeri Cem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Aybaba'nın programda açıklık getirdiği konulardan öne çıkanlar ise şöyle oldu:

"Oyuncularımın maça çok fazla konsantre olmaları ilk 25 dakikada kötü oynamamıza neden oldu. Gol yedikten sonra rahatladık ve kendimize geldik. Sahaya her şeyini yansıtan ve dikine oynayan bir takımız. Bu nedenle bu sezon bir çok maça damgamızı vurduk. Bu sezon son dakikalarda hep biz kaybettik. Böyle bir finalde bu şekilde bir lütuf ile karşılaştık.

'Bir kere de biz gülelim'

Aybaba konuşmasının devamında, "Olcay'ın attığı gol öncesi top Niang'a geldiğinde 'Allah'ım bir kere de bize olsun. Bir kere de biz gülelim dedim. Arkama bir baktım tüm yedek kulübesi çizginin önünde golü kutluyordu. Gol pozisyonunda Niang'ın çok iyi bir pas attı. Bu senenin en iyi oyuncularında olan Olcay da çok iyi bir vuruş yaptı. Sezon başından bu yana iki forvet oyuncusunu bir arada bulamadığımız için tek forvet oynadık. Eğer iki forvetimiz de iyi durumda olursa çift, belki üç forvetle bile oynayabiliriz." ifadesini kullandı.

'Şampiyonluğu hiç düşünmüyoruz'

Aybaba, şampiyonlukla ilgili olarak da "Bizim takımın en büyük sıkıntısı stres. Biz şampiyonluğu hiç düşünmüyoruz. Takımım yüreği ve kalbi ile oynadığı için kırılgan bir yapısı var. Beşiktaşlı bir oyuncu teknik direktörü kim olursa olsun kulübün kurallarına uymak zorundadır. Böyle bir hatayı yapan oyuncuyu cezalandırırız. O da cezalandırılacak. Beşiktaş'a 5-6 hafta önce gelmiş bir oyuncunun hocasına saygısızlık yapması kabul edilemez." dedi.