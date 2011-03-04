-AYBABA PFDK'YA SEVK EDİLDİ İZMİR (A.A) - 04.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Bucaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba'nın takımının başında sahaya çıkamayacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada hakem Süleyman Abay tarafından saha dışına çıkarılan Samet Aybaba'nın, Eskişehirspor maçında görev alamayacağı belirtildi. Hakem raporuna göre tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ve savunması istenen Aybaba, ''Hiç de hak etmediğim bir kararla karşı karşıyayım. Gerekli savunmamı yapacağım'' dedi.