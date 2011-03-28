-AYBABA PES ETMEMEKTE KARARLI İZMİR (A.A) - 28.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Bucaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, ''Pes etmediğini'' bildirdi. Aybaba, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, herkesin Bucaspor'a düştü gözüyle baktığını ancak Sivasspor mağlubiyetiyle sadece avantaj kaybettiklerini belirtti. Ligde çok şeyin değişebileceğini vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti: ''Önümüzde 24 puan alabileceğimiz 8 maç var. Ama inancımızı kaybedersek düşmeyi de kabullenmiş oluruz. Tüm camia son kez kenetlenmeli, gücünü birleştirmeli. Bu güç bizi ligde tutacak enerjiyi de sağlayacaktır. Yapı olarak kolay pes etmem. Ben pes etmedim. Bucaspor'u ligde bırakmak için de elimden geleni yapacağım.'' Lige verilen arada 5 gün Antalya'da kamp yapan Bucaspor, 1 günlük iznin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına yarın kendi tesislerinde devam edecek. Sar lacivertli ekipte Koray dışında sakat futbolcu bulunmazken, cezalı Kamil hafta sonu forma giyemeyecek.