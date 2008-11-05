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Spor

Aybaba ilk idmanına çıktı

05 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'deki kötü gidiş sonrasında teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, dün anlaştığı teknik adam Samet Aybaba ile bugün ilk idmanını gerçekleştirdi.


Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki Konyaspor maçı hazırlıkları yaklaşık 1 saat sürdü. İdmana, sakatlıkları süren İlhan ve Erkan'ın yanı sıra sezonu kapatan Yasir dışındaki tüm oyuncular katıldı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde hafif koşu ve kondisyona dayalı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmanın ikinci ve son bölümünde ise futbolcular, yarı sahada çift kale maç oynadı. Aybaba, ilk antrenmanda genel olarak takımını gözlemekle yetindi.

Bu arada Gençlerbirliği Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın yardımcılıklarını Levent Şahin ve kaleci antrenörü Yaşar Duran yapacak.

Başkent ekibi, Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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