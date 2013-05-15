Aybaba: Futbol diye bir şey kalmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, futbolda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aybaba, futbol kültürünün kaybolduğunu ve futbol diye bir şey kalmadığını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Aybaba, teknik adam olduğunu ve sahada takımını yönettiğini belirterek, "Taraftarlar alkışlar alkışlamaz, biz işimizi yapıyoruz. Kimleri alkışladığını da biliyoruz. Önemli değil bizim için. Ben antrenörüm, sahada takımı yönetirim. Yapmam gereken şeyi yaparım. Karşı taraf nasıl yorumlar, ona karışmam. Onlar belki böyle tip antrenör istemiyorlar. Başka türlü antrenör istiyorlar" diye konuştu.

Taraftarların, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarındaki desteklerinin çok büyük olduğuna dikkati çeken Aybaba, "Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarındaki gibi bize inansalardı ve İnönü'yü bu hale getirselerdi, orada puan kaybetmezdik. Sahamızda o iletişimi yakalayamadık" ifadesini kullandı.

Son dönemde spor faaliyetlerinde yaşanan şiddet olaylarına değinen Aybaba, geçmişteki sevgi ortamının azaldığını ve maddiyatın ön plana çıktığını dile getirdi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından bir kişinin öldürülmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Samet Aybaba,"Çok üzüldüm. Böyle futbol olmaz. Evladını maça gönderiyorsun, sonra ölüyor. Futbol kültürünü kaybettik. Futbol diye bir şey kalmadı. Sadece kişilerin menfaatleri, çıkarları ve egoları; artık Türk futbolunda bunlar var. Futbol, keyif oyunudur. İnsanlar gelecek, mutlu olacak. Evladını gönderirken aklına bir şey gelmeyecek" dedi.

Sorunun nasıl çözüleceği yönündeki soruyu ise tecrübeli teknik adam, "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti çözemez mi Yönetenlerden başlayacaksınız çözmeye. Bizim dönemimizde sevgi daha yüksekti. Maddiyat daha düşüktü. Şu anda sevgi çok azaldı, artık para konuşuluyor" diye yanıtladı.



'Beşiktaş futbolcusuna yakışmaz'



Sahada futbolcular arasında yaşanan gerginlikle ilgili, kendi oyuncularının böyle bir şey yapmayacağını belirten Aybaba, "Beşiktaş futbolcusuna bu yakışmaz. Saha içinde saygılı olacaksın. Olmayana bile aynı şekilde devam edeceksin. Biz, bu anlamda şampiyonuz. Biz, sezon başından beri futbola kanalize olduk. Başarı buradan geçer. Öyle başladık ve öyle bitirdik. Beşiktaş birçok alanda örnek gösterilmeli ama kim bakıyor ki" dedi.

Özellikle milli futbolcuların olumsuz hareketlerin içinde olduğunun hatırlatılması üzerine Aybaba, "Yapmamalı. Dikkatini çekmek lazım. Böyle davrananları her türlü alanda kısıtlayacaksın. İyi niyetlilerin suçu ne Öyle saçma sapan statü var ki iyi niyetlilerin bu konuda şansı yok. 'Sadece futbol oynayalım' diyenlerin şansı düşük oluyor" değerlendirmesinde bulundu.



Sportif direktör konusu



Aybaba, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin, Türkiye'de sportif direktörün başarılı olamayacağı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine,"Sportif direktör ne yapacak Ne olduğunu bilelim ondan sonra bakarız. Türkiye'de uygulayan takım yok. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sistem hazırsa sportif direktör yapabilirsiniz. Mustafa Denizli'nin söylediklerini ben ne zamandır söylüyorum ama Denizli söyleyince önemli oluyor. Bayern Münih'in başındaki sportif direktör, futbolun içinden gelen biri. Öyle olduğunda olur. Şu anda devam eden bir sistem var. Değiştirirken nasıl yapacağınızı, kulübün hazır olup olmadığını ortaya koyup ona göre yapmak lazım. Eğer hazırsa başına sportif direktör koyabilirsiniz" diye konuştu.

Yönetime gelecek sezonla ilgili rapor sunup sunmadığı sorusuna ise tecrübeli çalıştırıcı, "Rapor vermedim. Son maç bitmeden verilmez. Bunun ardından otururuz 'şu oyuncuların performansından memnun değiliz, bunlardan memnunuz' diye konuşuruz. Başkanla görüşmem çok uzun zaman oldu. Telefonla görüşüyoruz" yanıtını verdi.

Aybaba, Kayserispor ile oynanacak son maç öncesi Niang'ın sakatlığının bulunduğuna değinerek, Almeida'nın hazırlandığını, Fernandes'in ise sakatlığının geçtiğini ifade etti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Roberto Hilbert ile yönetimin görüştüğünü dile getiren Aybaba, İbrahim Toraman ile de sorun bulunmadığını vurguladı.

Sezer Öztürk'ün gündemlerinde yer almadığını belirten Aybaba, Alper Potuk'un bonservis bedelinin ise çok yüksek olduğunu söyledi.

Yeni sezonda maçlarını oynayacakları stat konusundaki görüşlerini aktaran Aybaba, "Gelecek sezon için kesinleşmiş bir karar yok. Atatürk Olimpiyat Stadı'yla ilgili bir Galatasaray örneği var. Başarısız sezon geçirdiler. Sadece rüzgarı, soğukluğu değil saha için sorunları da konuşuluyor. Bu statta seyirci-oyuncu diyaloğu kopuyor. Soğuk bir yer. Belki de rakiplere karşı avantaj olur" diye konuştu.