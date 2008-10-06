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Spor

Aybaba: Bu yıl Bursaspor'un yılı olacak

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, sezon başından beri sergiledikleri mücadele sonucu kendilerine inanmayanların bile artık Bursaspor'un yanında hareket ettiğini dile getirerek, ''Mükemme

06 Ekim 2008 03:00


Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, 2-1 galip geldikleri Galatasaray maçında, mükemmele yakın futbol oynadıklarını söyledi.

Aybaba, sarı-kırmızılı takımın bu sezon oynadığı tüm lig maçlarını futbolcularıyla birlikte kasetlerden izleyip, eksik bölgelerini tespit ettiklerini kaydetti. Galatasaray'ın bu sezon sonuca bireysel yetenekleri fazla olan oyuncularıyla gittiğini anlatan Aybaba, rakibe oyun kuracak alan bırakmayıp, defansın arkasına atacakları toplarla sonuca gitmeyi düşündüklerini ve bunu iyi uyguladıklarını ifade etti.

Aybaba, sezon başından beri sergiledikleri mücadele sonucu kendilerine inanmayanların bile artık Bursaspor'un yanında hareket ettiğini dile getirerek, ''Mükemmele yakın bir futbol oynadık. Rakibin zaaflarını iyi değerlendirip sonuca gittik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama sadece bizim çabamız yetmez. Bu yıl Bursaspor'un yılı olacak. Ancak bunun için tüm kentin kenetlenmesi lazım. Biz şu ana kadarki başarımızı yeterli görmüyoruz. Hedefimiz, ligi 5. veya 6. bitirip, UEFA vizesi almak, Türkiye Kupası'nda da final oynamak'' dedi.

Gelecek hafta ligdeki ara nedeniyle futbolcularına 2 gün izin vereceğini belirten Aybaba, daha sonra turnuvaya katılmak için Antalya'ya gideceklerini, hafta sonu da Bursa'ya döneceklerini sözlerine ekledi.

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