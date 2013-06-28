Aybaba Antalyaspor'la anlaştı...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Samet Aybaba, Medical Park Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Akşam yapılan ilk görüşmede olumlu adımlar atılırken, bugün yapılacak son görüşmede imzaların atılması bekleniyor.

Medical Park Antalyasporla prensipte anlaşma sağlayan Aybaba, son detayları görüşmek için Antalyasporlu yöneticilerle bugün biraraya gelecek. Bu akşam saatlerinde anlaşmanın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Mehmet Özdilek yönetiminde 7. sırada noktalayan kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile görüşmelerde bulunmuştu.



12 farklı takım çalıştırdı



Son olarak geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ı çalıştıran Samet Aybaba, siyah beyazlı takım ile çıktığı 38 karşılaşmada 19 galibiyet, 9 mağlubiyet, 10 da beraberlik aldı... Samet Aybaba'nın çalıştırdğı Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamladı.