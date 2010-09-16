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Ayasofya'daki ayine devlet 'dur' diyecek

Turizm Bakanı Günay, Ayasofya'da bir grup Yunan'ın ayin yapma girişimini değerlendirdi.

16 Eylül 2010 03:00

T24 - Ayasofya'da bir grup Yunan'ın ayin yapma girişimini değerlendiren Turizm Bakanı Günay, "Özel bir kasıtla huzur bozmak isteyen bazı gayretler varsa, devlet buna karşı önlemler alacaktır" dedi.

Kendilerini Yunan asıllı Amerikan vatandaşı olarak tanıtan 200 kişilik bir grup, 17 Eylül Cuma günü Ayasofya Müzesi'nde ayin yapacaklarını duyurdu.

İpsala sınır kapısından İstanbul’a yol alması beklenen kafile, müze içine biletsiz giriş yaparak ayin düzenlemeye çalışacak.

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, Türk makamlarına söz konusu eylemle ilgilerinin bulunmadığı bilgisini verdi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Özel bir kasıtla huzur bozmak isteyen bazı gayretler varsa devlet buna karşı önlemler alacaktır" dedi.

Günay sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne yazık ki fanatik grubun yurtdışından kaynaklanan bir girişimi var. Biz sembolik ayin imkânlarıyla kardeşliğe, dostluğa katkı yapmaya çalıştık. Bazı Müslüman vatandaşlarımız Ayasofya'da bayram namazı talebiyle geldiler. Biz de 900 yılı aşkın kilise olarak 500'e yakın süre cami olarak hizmet ettiğini, toplu ayinlere özel hizmet etmemesi gerektiğini anlattık. Arkadaşlarımız anlayışla karşıladı. Bayram namazı talebi çevredeki Sultanahmet gibi mabedlerde giderildi.


"Gözümüz gibi koruyoruz"

İçeriden kaynaklanan bir zorlama yok. Dışarıdan kaynaklanan girişimle dinler arası diyalog girişimini bozmaya yönelik gayret var. Ayasofya gibi özel bir yerde gösteri yaparak sevimsizlik yaparak bu imajı bozmaya çalışıyorlar. Buna kimsenin imkan vermeyeceğini umut ediyoruz. Biz Ayasofya'yı gözümüz gibi koruyoruz. 1500 yıllık bir mabed fanatik grupların özel gösteri yapması için uygun bir mekan değil.

Bayram namazı talebi kitle gösterisine dönüşmeden gündemden düştü. Son girişim için Patrikhane gayret gösteriyor, Dışişleri Bakanlığı gayret gösteriyor. Bunu atlatabiliriz. Toplu gösteri, başka gösterileri tahrik edebilir."


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