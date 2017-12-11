 AYASOFYA'DA EZAN OKUYUP NAMAZ KILDILAR

Haber : İstanbul DHA

Ayasofya Müzesi\'ne giren bir grup önce ezan okudu ardından namaz kıldı.

İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup, dün Ayasofya Müzesi\'ne girdi. Turistlerin içeride dolaştığı sırada gruptaki bir kişi, ezan okumaya başladı. Bunun üzerine görevliler o kişiye müdahalede bulundu. Grubun diğer üyeleri ise tekbir getirip müze içinde namaza durdu. Grup ikindi namazını Ayasofya\'da kıldı. Ayasofya\'da yaşananlar amatör kameraya yansıdı.

Namazın ardından grup üyeleri, polis merkezine götürüldü. Grup üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ezan okuyan kişi

-Ezan okuyana müdahale eden görevliler

-Müze içinde namaz kılanlar

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