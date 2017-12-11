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 Ayasofya'da ezan okuyup namaz kıldılar

İSTANBUL,(DHA) Ayasofya Müzesi'ne giren bir grup önce ezan okudu ardından namaz kıldı

11 Aralık 2017 18:06

İSTANBUL,(DHA) Ayasofya Müzesi\'ne giren bir grup önce ezan okudu ardından namaz kıldı.
İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup, dün Ayasofya Müzesi\'ne girdi. Turistlerin içeride dolaştığı sırada gruptaki bir kişi, ezan okumaya başladı. Bunun üzerine görevliler o kişiye müdahalede bulundu. Grubun diğer üyeleri ise tekbir getirip müze içinde namaza durdu. Grup ikindi namazını Ayasofya\'da kıldı. Ayasofya\'da yaşananlar amatör kameraya yansıdı. 
Namazın ardından grup üyeleri, polis merkezine götürüldü. Grup üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

(FOTOĞRAF)

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