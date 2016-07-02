Ayasofya'da 85 yıl sonra sabah ezanı okundu

Ayasofya'da, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in de katıldığı Kadir Gecesi programının ardından 85 yıl sonra sabah namazı ezanı okundu.

Habertürk'ün haberine göre, Ayasofya Müzesi'nde düzenlenen programa, Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Müezzin Fatih Koca’nın yanı sıra Uluslararası Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında derece alan hafızlar da katıldı. Program öncesinde dereceye giren hafızlar Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okudu. İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran tarafından dua edildi.

Görmez, konuşmasına İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ederek başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin onurunu yaşadığını belirten Görmez, şunları kaydetti:

"Yüce Rabbimiz milletçe kadrimizi yüceltsin. Alem-i İslam'ı en kısa zaman kadri yüce bir ümmet olmayı nasip etsin. Rabbimiz bizlere Kadir Gecesi'ne Kur'an'da müstakil bir sure tahsis etmiş. O geceyle ilgili söylenebilecek ilk ve son sözü mutlak sözün sahibi yüce Rabbimiz söylemiş. 'Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik' buyuruyor. Bu ayet bize, Kadir Gecesi'nin faziletini gecenin karanlığında değil, o gecenin bize getirdiği kitapta aramamız gerektiğini ifade ediyor. Biz bazen Kur’an-ı Kerim'i ikinci planda tutarak geceyi önceleyebiliyoruz. Yahut ramazanı birinci plana alarak Kur-an’ı ikinci planda tutabiliyoruz. Ramazanı ramazan kılan nasıl ki Kur’an’dır, Kadir Gecesi'ni Kadir Gecesi yapan da Kur’an-ı Kerim’dir.’’

"Katledilen sadece canlarımız değil, İslam’ın insanlığa getirdiği yüce değerlerdir"

Atatürk Havalimanı’nda yaşanan terör saldırısını İslam dinine açılmış bir savaş olarak nitelendiren Görmez, "Katledilen sadece canlarımız değil, aynı zamanda İslam’ın insanlığa getirdiği yüce değerlerdir. Üç gün önce hepimiz canevimizden vurulduk." diye konuştu.

Görmez, ramazan ayı içinde, Cenab-ı Hakkın rahmet ve mağfiretini üzerimize yağdırdığı bir zaman diliminde, böyle bir olayın yaşanmasının dehşet verici olduğuna vurgu yaparak, şunları dile getirdi:

"Kadir Gecesi öncesinde, bir iftar vaktinden sonra bayramın sevinci ve gölgesinin üzerimize düştüğü bir zamanda bu nasıl bir ideolojidir ki, havaalanında onlarca insanı hunharca katledebiliyor. Onları katlederken kendisini de katlediyor. Bayramın bayramlıklarını giyme müjdesi içinde olan çocuklar, o bayramlıkları giymeden beyaz kefenlere sarılarak ebediyete uğurlanıyor. Bu vahşeti yeryüzünde börtü böceğe karşı şefkatli ve merhametli olmayı emreden bir dinin mensubu

nasıl dinden referans alarak, dinden referans aldığını iddia ederek böyle bir şeyi yapıyor? Elbette bunların sebeplerini dinde aramak beyhudedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu olaylar, özellikle varoluşun gayesini yitirmiş, yaratılışın gayesini kaybetmiş, hiçlik düşüncesine kapılmış, hakikatsizlik ve gayesizlik girdabına girmiş birtakım nihilist ideolojilerin ortaya koyduğu cinnetlerdir. "

Ayasofya'da 85 yıl aradan sonra sabah namazı okundu

Ayasofya’da düzenlenen Kadir Gecesi programının ardından bir ilk yaşandı. 85 yıl aradan sonra Ayasofya Müzesi’nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Müezzin Fatih Koca tarafından sabah ezanı okundu.

Program, Ezan-ı Şerif'in okunmasının ardından sona erdi.