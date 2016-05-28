Ayasofya önünde fetih namazı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD)'nin çağrısıyla, İstanbul'un fethinin 563. yıldönümünde Ayasofya Müzesi'nin cami olarak ibadete açılması için "Fetih namazı" etkinliği düzenledi.



Farklı illerden gelen binlerce kişi, saat 04.00 sıralarında Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Meydanda toplanan kalabalığa Şehzadebaşı Camii imamı, Kur'an-ı Kerim okudu.





DHA'da yer alan habere göre, kurulan platforma çıkan AGD İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut, "İnşallah bu ezanları en yakında Ayasofyamız'dan dinleyeceğiz ve Ayasofya'nın içinde namaz kılacağız inşallah hep birlikte. Ayasofya Camii, cami olarak mutlaka ibadete açılmalıdır. Milletimizin bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlı'ya ben yapamıyorum, sen gel de kendi hesabına aç demekten farksızdır. Ayasofya’yı kapalı tutmak batılılara artık benim hayat hakkım kalmadı demektir. Ayasofya’yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 80 milyon ve altındaki elli milyon müslümanın semaları tutuşturan lanetine hedef olmaktır" dedi.





Daha sonra konuşan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, "Bakanlar Kurulu kararıyla 1934'lerde kapanan bu Ayasofya Camii ile alakalı buradaki kardeşlerimiz olarak bizim beklentimiz, başka hiçbir şeye gerek yok, yine Bakanlar Kurulu kararıyla Fatih'in bize emanet bıraktığı Ayasofya Camii'nin tekrar açılması talebinin içerisindeyiz.

Herkes gücünün yettiğiyle, sorumluluk alanıyla hesaba çekilecek. Bu konuyla alakalı devletimizin yetkililerinden Ayasofya minarelerinden tekrar ezan okunmasını bu namazları caminin içerisinde kılmayı yüzbinler olarak kardeşlerimiz olarak talep ediyoruz.

Bu talebimiz burada durduğumuz bir kıyam neticesinde değil, bundan 4 yıl önce on beş milyon imzayı ilgililere ulaştırmış olduk. Halkımızın beyanını ortaya koymuş olduk. sonra sabah namazlarında kıyama durduk, öğlen namazlarında kıyama durduk ve talebimizi ifade etmiş olduk" dedi.



Mekke imamı namaz kıldırdı



Mekke İmamı Murat Mustafa El Hasan da, meydanda toplanan kalabalığa sabah namazı kıldırdı. Meydanda toplanan erkeklerin hemen yan tarafında ayrılan bölümde de kadınlar namaz kılmak için saf oluşturdu.

Kalabalık daha sonra Ayasofya'nın namaz ibadetine açılması için dua etti. Meydanda toplanan binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını hepbirlikte yakarak, "Zincirler Kırılsın, Ayasofya Açılsın" diye bağırdı.

Etkinliğin yapıldığı alanın çevresinde Çevik Kuvvet Polisinin de önlem aldığı görüldü. Alanda toplanan kalabalık daha sonra dağıldı.



