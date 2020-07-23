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Ayasofya'nın Twitter hesabına 'doğum günü' eklendi

23 Temmuz 2020 23:07

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Temmuz’da cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili bir duyuru yaptı. 

Altun, "Yarın Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk Cuma namazı, öncesi ve sonrası Twitter’da @AyasofyaCamii hesabından canlı olarak yayınlanacaktır. Selam ve duayla..." ifadelerini kullandı.

Altun, Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazı ile öncesi ve sonrasının Ayasofya Camii hesabından canlı olarak yayınlanacağını bildirdi.

22.00 itibarıyla 46 bin takipçisi bulunan hesabın doğum tarihi kısmına İstanbul’un fetih tarihi olan 29 Mayıs eklendi. 

Hesabın açılış tarihi ise, Nisan 2016 olarak görülüyor. 

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