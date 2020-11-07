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Ayasofya'nın sembol kedisi Gli hayatını kaybetti

07 Kasım 2020 20:18

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Cami'sinin sembol kedisi Gli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla gündeme gelen Gli isimli kedi yaşamını yitirdi. 16 yıldır Ayasofya'da yaşayan Gli bir süre önce rahatsızlanmıştı.

Gli'nin ölümünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Yerlikaya, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız" dedi.

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