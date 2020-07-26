Ayasofya'nın ibadete açılış etkinliği nedeniyle durdurulan tramvay seferleri normale döndü

Ayasofya'nın ibadete açılışı nedeniyle İstanbul Valiliği kararıyla durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri 4 günlük aranın ardından normale döndü.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii açılışı nedeniyle valilik kararıyla durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri 4 günlük aranın ardından normale döndüğünü duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arası yapılmaya başlanmıştır. İyi yolculuklar dileriz…" denildi.

Ne olmuştu?

Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camii’ndeki vatandaş yoğunluğu nedeniyle Valilik kararıyla seferler durdurulmuş, bazı metro seferlerinde de iptaller yaşanmıştı. Kararı uygulayan kadın makinist bir grubun saldırısına uğramıştı.