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Ayasofya müzesinde sabah ezanı okundu; Yunanistan'dan tepki geldi

Geçen yıl Ayasofya'da ezan okunması Yunanistan ile Türkiye arasında gerilime neden olmuştu

22 Haziran 2017 15:58

Ayasofya'da dün Kadir Gecesi nedeniyle özel bir  etkinlik düzenlenmesine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlığın yazılı olarak yayımlanan mesajında, "Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı'nın da mevcudiyetinde Kuran okunması, ibadet yapılması ve bunun televizyonda yayınlanmasını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, 'Ayasofya'nın UNESCO'nın Kültür Mirası listesinde yer alan bir kültür varlığı olduğu, bu mekanı camiye çevirme girişimlerinin uluslararası toplumu rencide ettiği' belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Dünyadaki bütün Hristiyanların dini duygularına ve bu kültürel mirası yüceltenlere yönelik açık, kabul edilemez bir provokasyon söz konusu. Böyle bir dönemde dinlerarası diyaloğun zayıflatılmak yerine teşvik edilmesi gerekir" dendi.

Yunanistan'dan tepki

Yunan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi modern, demokratik bir ülke olduğunu gösterir şekilde davranmaya, Ayasofya'nın ekümenik karakterini korumaya ve bu evrensel yapının gelenekselliğine saygı duymaya çağırıyoruz" dedi. Bakanlık, uluslararası toplumu Türkiye'ye tepki göstermeye çağırdı.

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