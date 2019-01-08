Ayasofya Müzesi yönetimi hakkında suç duyurusu

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), özel bir açılışta çekilen bale figürü yapan bir kadının fotoğrafıyla ilgili olarak Ayasofya Müzesi yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oda TV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunu, derneğin başkanı Muhammed Gömük yaptı. Suç duyurusunda, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Görevi kötüye kullanma', 'Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' gibi nedenler gösterildi.

"Saygısızlığa sessiz kalınmış"

Suç duyurusunda, Ayasofya'daki dans gösterisine sessiz kalınmasının infial yarattığı iddia edilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Dört minaresi bulunan, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinin nişanesi olarak camiye çevrilen, şimdilerde müze olduğu iddia edilse de İslam aleminin göz bebeği olan bir mabede gece yarısı 150 kişilik bir güruhun dalmasına izin verilmesi ve dans olduğu iddia edilen ve hiçbir dini ve turistik değeri olmadığı gibi inanca da saygısızlıktan başka bir şey ifade etmeyen saçma sapan hareketlerin bir kadın tarafından sergilenmesine sessiz kalınmış olması, müdahale edilmemesi, göz yumulması halkta infial meydana gelmiştir."