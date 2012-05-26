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Ayasofya Meydanı'nda 3 bin kişi namaz kıldı

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan, topluluğa öğle namazı kıldırdı

26 Mayıs 2012 20:18

Anadolu Gençlik Derneği tarafından İstanbul’un fethinin 559’uncu yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Ayasofya Meydanı’nda öğle namazı kılındı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, "Ayasofya inşallah zincirlerinden kurtulacak" dedi.

Ayasofya Meydanı’nda bugün saat 14.30’da düzenlenen mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Salih Mirzabeyoğlu Davası Takipçileri üyeleri, türbanlı ve çarşaflı kadınların da olduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Ayasofya Müzesi’nin girişinde oluşturulan kürsüden topluluğa seslenen Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, "Dünya tarihi açısından büyük öneme sahip İstanbul’un fethini büyük bir coşku ve şuurla kutluyoruz" dedi. Ayasofya’nın fetihten sonra bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrildiğini belirten Salih Turhan, Ayasofya’da kılınan ilk Cuma namazında hutbeyi Fatih Sultan Mehmet’in okuduğunu, namazı da Akşemseddin’in kıldırdığını belirtti. Bakanlar Kurulu kararıyla 1934 yılında müzeye çevrilen Ayasofya’nın ibadete kapalı bir şekilde durduğunu vurgulayan Salih Turhan, bu durumu eleştirdi.

Ayasofya’nın ibadete açılmasını isteyen Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, topluluğa şöyle seslendi:

"Ayasofya inşallah zincirlerinden kurtulacaktır. Bu görev sizlere, Fatih Sultan Mehmet’in torunlarına düşmektedir. Şu an görevde bulunanlar Fatih’in, Kanuni’nin ülkesini, haçlılara yama yapmaya çalışmaktadırlar. Duyarlı herkesi bu saçmalığa dur demeye çağırıyorum."


Pankart görünmesin diye etten duvar ördüler


Bu arada Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, kendilerine Salih Mirzabeyoğlu Davası Takipçileri adını veren bir grup kadının açtığı ve üzerinde "Allah’ın laneti Ayasofya’yı kapatanlar ve kapalı tutanlar üzerinde olacaktır" cümlesinin yazılı olduğu pankartın görünmemesi için önünde adeta etten duvar ördü. Bunun üzerine kadınlar bir süre sonra sessizce dağıldı.


Binlerce kişi namaz kıldı


Konuşmaların tamamlanmasının ardından Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan, topluluğa öğle namazı kıldırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda birimin meydanda konuşlandırıldığı dikkat çekti. Namazın ardından topluluk küçük gruplar halinde fetih şenliklerinin yapılacağı Beşiktaş İnönü Stadyumu’na geçti.

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