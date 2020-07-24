Ayasofya'da namaz kılmak için gecelediler

Ayasofya Camii'nde namaz kılmak isteyen vatandaşlar gece saatlerinden itibaren bölgeye akın etti.

Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu.



Vatandaşlar sabah namazını en yakın camide kıldıktan sonra bölgeye girmek için tekrar güvenlik noktasına akın etti.

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar, camiye yakın güvenlik noktasında durduruldu. Namazın ardından vatandaşlar tekrar bölgeye gitmek için güvenlik noktasına geldi.

Öte yandan vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacağı belirtildi.