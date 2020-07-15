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Ayasofya'da 'müze' tabelası söküldü

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, 24 Temmuz'daki açılış için alınan tedbirleri inceledi

15 Temmuz 2020 19:30

Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden cami olarak açılacak Ayasofya'da çalışmalar devam ediyor. Ayasofya'da müze tabelası sökülürken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da incelemelerde bulundu. 

24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya'da çalışmalar sürüyor. Ayasofya'nın hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında bu sabah söküldü. Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor. 24 Temmuz tarihinden önce içeriye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

"Açılış ile alakalı tedbirlerimizi yerinde denetleyip göreceğiz"

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, çalışmaları incelerken, "Burada Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Devamında Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burada geziyoruz. İnşallah 24 Temmuz'da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı. (DHA)

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