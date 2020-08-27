Ayasofya’da kıyafet düzenlemesi: Şortlu, dekolteli ve başörtüsüz girmek yasaklandı

Müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülen Ayasofya’da başörtüsüz, şortlu veya dekolteli olarak giriş yapılması yasaklandı. Ayrıca girişlerde tulum ve başörtü dağıtımına başlandı.

Danıştay’ın müze olması yönündeki Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından 86 yıl sonra müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya’da kıyafet düzenlemesi yapıldı.

Bundan sonra Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak.

Ayasofya'yı ziyaret etmek isteyenler için şortlu, etekli, başörtüsüz girilmemesi amacıyla girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.