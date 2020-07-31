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Ayasofya’da bayram sabahında sabah namazı kılındı

31 Temmuz 2020 07:04

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde Kurban Bayramı sabahında sabah namazı kılmak isteyenler içeride ve dışarıda sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bayram sabahında sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeri alındı.

Güvenlik, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının ardından namaz için vatandaşlar alınmaya başlandı. Kadın erkek, genç yaşlı, çok sayıda Müslüman namazı kıldıktan sonra tekbirler getirdi, dua etti.

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