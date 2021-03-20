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Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın İstanbul Sözleşmesi yorumu: Hamdolsun, Allah razı olsun

Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrıldı!

20 Mart 2021 07:00

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin olarak sosyal medya  hesabından, “Hamdolsun. Allah razı olsun” mesajı paylaştı.

Boynukalın, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkesi ve anayasanın değiştirilemez maddesi “laikliğin” çıkarılmasını talep etmesiyle gündeme gelmiş ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin olarak sarf ettiği, "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözleriyle tepki çekmişti.

 Boynukalın, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararına ilişkin olarak da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye.

TIKLAYIN - Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrıldı!

Mehmet BoynukalınayasofyaİSTANBUL SÖZLEŞMESİHABER
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