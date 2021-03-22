Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın'dan ekonomi yorumu: Faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, dövizin yükselmesi ile ilgili yaptığı paylaşımda "faiz" oranını suçladı. Bakara Suresi'nden ayetler paylaşan Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor" dedi.

Ekonomideki istikrarsızlık ve dolar kurunun yükselmesi ekonomistleri endişelendirirken, son günlerde paylaşımlarıyla gündem gelen Ayasofya Camii 'baş imam'ı Mehmet Boynukalın da konuya dahil oldu.

Boynukalın, "Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" ifadeleriyle ekonomi hakkındaki düşüncelerini yazdı.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın paylaşımları şöyle:

"Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir.

ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır." (Bakara suresi 155-157).

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, “Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz” derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir.

Açıklama: Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir."