Ayamama'dan petrol çıktı

DHA'nın haberine göre İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası temizlenen Ayamama Deresi'ndeki yakıt temizliği sırasında 'yakıt hırsızlığı şebekesi' ortaya çıktı.

9 Eylül'de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri Ayamama Deresi'ydi. Sel sonrasında derede ve çevresinde temizleme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında Ayamama Deresi'nin içinden geçen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki hortum belediye ekiplerini ekipleri şaşkına çevirdi. Belediye ekiplerinin bildirmesiyle polis olay yerine geldi. Polis ekipleri hortumu metre metre takip etti, hortumun kimi zaman rögardan bile geçtiği görüldü. Polis, rögar kapaklarını kaldırarak adım adım incelemesini yaptı. Yapılan inceleme sonucu hortumun bir ucunun İnönü Mahallesi Çınaryolu Sokak'ta Atatürk Havalimanına giden 'uçak yakıt ikmal' hattına, diğer ucunun ise Ayamama Deresi'nin karşısındaki bir TIR parkındaki bir TIR'a bağlı olduğunu tespit etti.

Rögar kapağı açıldı hırsızlık ortaya çıktı



Hortumun ulaştığı son noktası olan TIR'ı da konrol eden ekipler, yakıtın araca monte edilmiş tankta toplandığını tespit etti. Polis, operasyon sonunda 5 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede çalışan vatandaşlar ise şaşkındı.Bu kaçak hattın selde temizlik yaparkan ortaya çıktığını ifade eden Murat Kınalı, "Bu kaçak mazot hortumu.Selde temizlik yaparken tesadüfen ortaya çıktı.TIR'ın içindeki tankere çıkıyor bu hortumun ucu..."dedi. Havalimanına giden 'uçak ikmal' hattında görevli bir kişi ise," Kanalın içinde kaçak hat var. Bizim hattın içine hortum takıp kaçak hat çekmişler.Perşembe akşamı tespit edildi. 5 gün takip edildi ve operasyon yapıldı. Biz bu hattın kontrollerini yapıyoruz.Bu hat hava ikmale gidiyor." diye konuştu. Gayrettepe Asayiş Şube'de sorgulanan kişilerin hattan çaldığı yakıt miktarı tespit edilmeye çalışılıyor.