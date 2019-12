Ayamama'dan ders çıkarılmadı!

T24 -

Yıkımlar değil, ama inşaat çalışmaları devam ediyor!

'Göstermelik birkaç kulübe yıkıldı ve yeni imar çalışmalarına izin verildi'

'Sorunlu bölgede önemli bir arazi satışta'

'Belediye vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi'

'Dere yatağında nereye baksanız iskeleler

yükseliyor'

9 Eylül 2009, Çarşamba günü sabaha karşı şiddetini artıran yağış Ayamama Deresi’ni taşırırken, sel suları İkitelli’de dere yatağında bulunan bir tır garajını da sular altında bırakmıştı. Şoförler, sele TIR’ların içinde uyurken yakalanmış, TIR şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Halkalı’da iş yerlerinin çoğunlukta bulunduğu bölgede can pazarı yaşanmış, görmek istemediğimiz acı tablolar meydana gelmişti. Yine bu bölgede, Ayamama Deresi’nin taşması sonucu yedi kadın işçi, servis aracının içinde boğularak feci şekilde can vermişti.Yaşanılan bu büyük felaketten sonra, her zaman olduğu gibi birçok yetkili, kurum ve kuruluş önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başbakan Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Muammer Güler ile birlikte Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenlemişti. Başbakan Erdoğan’ın, “Dere yataklarında imara izin vermeyeceğiz. Biz buralara binalar yaparsak, dere yatağında bu yapıları yaygınlaştırırsak derenin intikamı ağır olur. Şu anda olan budur,” açıklamaları hafızalara kazınmıştı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş da, felaketin yaşanmasına neden olan Ayamama Deresi yatağı ve çevresiyle ilgili iyileştirme çalışmalarının yapılacağını söylemişti. Ayamama Deresi yatağında ve çevresinde önceden yapılmış olan planların iptal edileceğini ve bu bölgeye imar izni verilmeyeceğini ifade etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleri Ayamama Deresi’nin iyileştirilmesi kapsamında kaçak, işgalli, yeşil alan tecavüzü tespit çalışmaları tamamlamış; İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda 108 imara aykırı yapı tespit edilmişti. Kaçak yapıların yıkımı için çalışmaların başlandığı söylenmişti.Birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Ayamama Deresi’nin çevresinde yükselen inşaatları görmek mümkün… Bölgede birçok hafriyat çalışması göze çarpıyor. Yaşanılan sel felaketini ve sonrasında yapılan açıklamaları düşündüğümüzde verilen sözlerin pek de yerine getirilmediği görülüyor.Karşılaştığımız bu durumu, Ayamama Deresi ve çevresinde önemli çalışmalar yapmış olan ve bu sorunu gündemde tutmaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e sorduk.“Ayamama Deresi’nin çevresinde yapılan çalışmalardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bilgisi var. Her şey belediyenin bilgisi dâhilinde yapılıyor. Ayamama Deresi ile ilgili önceden yapılan planlar vardı, bu planların iptal edilmesi gerekirdi. Ne yazık ki bu planların hiç biri iptal edilmedi. Göstermelik birkaç kulübe yıkıldı.”“Daha acı ve vahim olan ise, sorunun yaşandığı bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli bir araziyi satışa çıkardı. Başbakan ne demişti, ‘Derenin intikamı ağır olur.’ Başbakan doğru söylüyor, ancak böylesi tehlikeli bir bölgede bu arazi satışı ne demek oluyor? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Bu açıdan Ayamama Deresi’ndeki sıkıntı devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ne yazık ki yeni bir felaket yaşanabilir. Bunun yaşanmaması için vermiş olduğumuz soru önergeleri de bulunuyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız.”Ayamama Deresi’nin yatağında inşaatların 2009’daki sel felaketine rağmen sürüyor olmasından bölge sakinleri de rahatsız. “Pek çok söz verdiler, ama hiçbirini tutmadılar,” diyorlar.Sel felaketinin yaşandığı bölgede esnaf olan Ali Şahin,hiçbir iyileştirme çalışmasının yapılmamasına isyan ediyor. “Belediye selden sonra bir takım çalışmaların yapılacağını, yapılmış olan planların iptal edileceğini ve dere çevresine imar izni verilmeyeceğini söylemişti. Ancak görüyoruz ki, bu vaatlerin hiçbiri yerine getirilmiyor. Selin yaşandığı dönemde bu olay gündemde kalmıştı ancak gündem değişince her şey unutuldu. Derenin intikamı ağır olur denildi; dere intikamını aldı mı, yarının garantisi var mı ki, hiçbir önlem alınmıyor.”Bölge sakini Yaşar Sönmez, Büyükşehir Belediyesi’nin yatak boyunca hiçbir iyileştirme çalışmasında bulunmadığını söylüyor. Sönmez isyanını şöyle dile getiriyor: “Nereye baksanız iskeleler yükseliyor, bunu anlamak çok güç. Yeni felaketlerin yaşanmaması için acil önlemler alınmalı, yeni çözümler üretilmelidir. Aksi takdirde yeni bir selde istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalacağız.”Yazı ve fotoğraflar: Ebülfez Demirdaş (MİHA)