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Ayamama'dan akaryakıtı işte böyle çaldılar

İstanbul'daki sel felaketi sonrası ortaya çıkarılan Ayamama Deresi'nden yakıt kaçakçılığı skandalıyla ilgili ayrıntılar netleşiyor.

02 Ekim 2009 03:00

İstanbul'daki sel felaketi sonrası ortaya çıkarılan Ayamama Deresi'nden yakıt kaçakçılığı skandalıyla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Gözaltındaki 6 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı. 3 ayda 105 ton akaryakıt çalındığı tespit edildi.



Ayamama Deresi'nde yapılan temizlik çalışmaları sırasında yaklaşık 500 metre uzunluğundaki hortumla akaryakıt hırsızlığı yapıldığı ortaya çıkarılmıştı.



İnceleme sonucu hortumun bir ucunun İnönü Mahallesi, Çınaryolu Sokak'ta Atatürk Havalimanı'na giden 'uçak yakıt ikmal' hattına, diğer ucunun ise Ayamama Deresi'nin karşısındaki bir TIR parkındaki bir TIR'a bağlı olduğu tespit edilmişti.



Olayla ilgili olarak 3 gün önce gözaltına alınan Tamer O., Umur K., Murat Ç., Mehmet B., Mehmet D., Hanifi K.'nin söz konusu yerde çalışan oldukları belirtildi. Olayın asıl sorumlusunun kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 6 zanlı Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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