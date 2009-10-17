Ayamama'da 108 binaya yıkım tebligatı gönderildi

Sel felaketinde 25 kişinin hayatını kaybettiği Ayamama Deresi koruma bandını işgal eden 108 bina için yıkım kararı çıktı. Yıkım tebligatı gönderilen binalar arasında, daha önce Sabah Gazetesi’ne ait olan, şimdi İş Bankası’nın kullandığı bina, Aslan Nakliyat ve CargoTurk binası da yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ıslah edilecek Ayamama Deresi’nin, Başakşehir, TEMotoyolu ile E5 Karayolu arasında kalan 8.5 kilometrelik bölümü ile ilgili tespit çalışmalarını tamamladı. Ekipler, 41’i Küçükçekmece, 42’si Başakşehir, 13’ü Bağcılar, 9’u ise Bahçelievler sınırında bulunan 108 binada yıkım yapılması için rapor verdi. Yıkımiçin tespit yapılırken hava fotoğrafları da kullanıldı ve yıkılacak binalar haritalara işlendi. Ekipler yaptıkları tespitlerde 54 binanın dereyi kısmen, 25 binanın dereyi tamamen, 15 binanın taşkın sınırında bulunan yeşil alanı tamamen, 3 binanın ise yeşil alanı kısmen, 11 binanın da duvarlarının dereyi işgal ettiklerini belirledi.





'15 gün içinde yıkın yoksa biz yıkarız'

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, yıkım yapılacak binalara tebligatlar gönderildi.Tebligatlarda “15 gün içerisinde kaçak yapıları yıkın, aksi takdirde biz yıkacağız” denildi. Tebligatları alacak bina sahiplerinin itiraz etme hakları bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri,

yıkımyapacakları binalara dere yatağını işgal ettikleri için kamulaştırma parası ödemeyecek. Dere yatağını genişletmek için yıkımyapılacak binalarla ilgili tebligatlar sonrası bina sahipleri tarafından yıkımyapılmadığı takdirde, yıkımları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerçekleştirecek. Belediye, yaptığı masrafları da bina sahiplerinden tahsil edecek.





Tır garajları taşınacak

Kısmen ya da tamamen yıkım yapılacağı öne sürülen binalar arasında daha önce Sabah Gazetesi’nin olan, şimdi ise İş Bankası’na ait bina, Holiday Inn Oteli, CargoTurk, TIR parkları, Sefa Kimya, Kurt Elektronik, Sirmiç Tekstil, İskitbal Boysaş, Aydın Mensucat, İstanbul Mensucat, Ulusoy TIR Garajı, Banvit, Aslan Nakliyat, Mars Uluslararası Nakliyat ve Korozo gibi firmaların binalarının bulunduğu öğrenildi.





Yıkımların arkası gelecek

Dere işgalleri ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi heyetinin hazırladığı raporda, “İşgaller kamu alanında bulunduğundan 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamına girdiği için tebligata gerek bulunmaksızın söz konusu yapıların yıkılmasında engel bulunmuyor. Yapı işgallerinin kaldırılmasında öncelikle 775sayılı yasa kapsamına giren 108 adet yapıdan başlanacak” ifadesiyle 108 binanın, yıkım çalışmalarının ilk aşaması olduğu belirtiliyor. Raporda, “Derenin ıslahına yönelik olarak; koruma bandının nihai sınırları, geçeceği güzergâh, açık ve kapalı kesit durumuna yönelik çalışmalar ile planlama süreci devam etmektedir. Dolayısı ile kamu alanı işgalli 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamına giren ve tebligat yapılmaksızın yıkılabilen 108 adet yapının dışında yıkılacak veya kaldırılacak yapıların durumu henüz tamamlanmamıştır” denilerek, yeni yıkımların sinyali de veriliyor.