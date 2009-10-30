Ayamama yeniden yapılandırılıyor

İstanbul'da geçen ay yaşanan selde taşan Ayamama Deresi yatağında kalan yapıların yıkımına başlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri sabah saatlerinde daha önce tespiti yapılan binaların yıkımı için İkitelli'ye geldi. İlk olarak bir otelin istinat duvarı yıkıldı, ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Verilen süre içinde yıkılmayan kaçak yapılar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılıyor.



108 yapı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ayamama Deresi iyileştirme, kaçak, işgalli, yeşil alan tecavüzü tespit çalışmaları geçen ay tamamlandı ve dere yatağı üzerinde tamamen veya kısmen işgalli yapılar bulunduğu tespit edildi.

İmar, Harita ve Zabıta müdürlüklerinin, hava fotoğraflarının yanı sıra yerinde yaptıkları tespitlerde, derenin iki yakası boyunca duvar işgalleri dahil 108 imara aykırı yapı görüldü.

Yapılaşmanın yüzde 61'inin TEM otoyolu ile E-5 karayolu arasında, yüzde 39'unin ise TEM otoyolunun kuzeyinde kaldığı, imara aykırı yapıların 44'ünün Küçükçekmece'de, 42'sinin Başakşehir'de, 13'ünün Bağcılar'da, 9'unun da Bahçelievler'de olduğu saptandı.

Yapıların 54'ünün kısmen işgalli, 25'inin tamamen işgalli, 15'inin tamamen yeşil alana işgalli, 3'ünün kısmen yeşil alana işgalli ve 11'inin duvar işgalleri olduğu ortaya çıktı.



Dere 42 kilometre uzunluğunda

Ayamama Deresi, Başakşehir ilçesinden itibaren sırasıyla Bağcılar, Küçükçekmece ve Bahçelievler'den geçerek Bakırköy sınırları içerisinden Marmara Denizi'ne bağlanıyor.

42 kilometre uzunluğunda olan ve 8 kolu bulunan derenin 8,5 kilometresi TEM otoyolu ile E-5 karayolu arasında kalıyor.