Ayamama Deresi'nde kolej yükseliyor

T24 - İstanbul'da önceki gün Kurbağlıdere'nin taşarak bir işçinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi gözleri yeniden İkitelli'deki Ayamama Deresi'ne çevirdi. Geçtiğimiz yıl taşması sonucu 30 kişinin hayatına malolan Ayamama Deresi faciası sonrası yetkililer, benzer acıların yaşanmaması için gereken önlemleri aldığını açıklamıştı. Akşam gazetesinin haberine göre, Ayamama'nın hemen yanı başında ve Atatürk Havalimanı'na 440 metre mesafede bulunan 'ağaçlandırma alanı' olarak ayrılan yeşil alanın özel bir okula devredildiği belirlendi.



Sel felaketi öncesi başlanan Fatih Koleji inşaatı, felaketin ardından hızlanarak bitme aşamasına geldi. CHP eski meclis üyesi Hüseyin Sağ, yeşil alan olarak ayrılan alanın özel bir kuruma verilmesini mahkemeye taşıdı. İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi inşaatı 'Şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı' gerekçesiyle durdurdu.





Öğrenciler risk altında



İdare Mahkemesi'nin durdurma kararında dava konusu yerin önemli bir bölgede yer aldığı belirtilerek şöyle denildi: 'Söz konusu yer bir taraftan otoyollar bağlantısı üzerinde bulunurken, bir taraftan da İstanbul'un önemli derelerinden olan ve yakın zaman içerisinde taşkınlara sebep olan, halen büyük bir kısmı ıslah edilmemiş Ayamama Deresi'nin yakınında yer almakta. En yoğun hava trafiğine sahip olan Atatürk Havalimanı pistine de 440 metre mesafede bulunmaktadır.



Öğrencinin yoğun olduğu ve içerde olduğu kadar dışarıda da kalacağı ve bu alanlarda spor yapması için tesislerde kurulacağı göz önüne alındığında, hem gürültü hem de günlük 500 uçağın iniş ve kalkış yaptığı bu bölgede uçuş emniyeti açısından son derece sakıncalı bir bölgede yer almasının uygun olmadığı belirtilmekte. Ayamama Deresi ve çevresinde bütüncül bir plan yapılmaktayken, sadece bu parseli içeren ve önemli yapı ve nüfus yoğunluğu getiren böyle bir uygulamanın şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılmıştır.'



Konuyu mahkemeye taşıyan eski CHP Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, dava süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: 'Dava konusu taşınmaz, Ayamama Deresi'nin tam ortasında yer almakta olup olası sel baskınında ciddi risk altında. Nitekim, dava konusu planın yapım sürecinde İSKİ, olumsuz görüş bildirmiştir. Tüm bunlara rağmen burada imar değişikliğine gidildi. 5'nci İdare Mahkemesi bizim lehimize karar verdi. Bir üst mahkeme de onların lehinde karar verdi. İmar izinlerinin hepsi aykırı kararlardır. Biz de davayı Danıştay'a taşıdık.'



Ayamama Deresi'ne okul yapımına izin veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşilköy'de yapılacak plan tadilatına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 'Kazaların büyük çoğunluğunun inişte ve kalkışta ilk 3 bin metre içerisinde olduğu' raporundan hareketle izin vermemişti.





İnşaat yükselirken İSKİ uyardı



Ayamama Deresi'nin yanı başında kolej inşaatı yükselirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ilginç bir açıklama yaptı. İSKİ yerel yönetimler tarafından dere yataklarında imar faaliyetlerine izin verilmemesini istedi.



İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda iklim değişikliklerine bağlı olarak özellikle yaz aylarında yüksek debideki yağışlar sebebiyle taşkınların meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, taşkınların oluşmasının sebepleri, şöyle sıralandı: ''İmar faaliyetleri sebebiyle, yağışlar doğrudan akışa geçerek, dere yataklarında ani su birikmelerine sebep olmaktadır. Dere yataklarına atılan katı malzemeler, yağmur sularıyla birlikte sürüklenerek, derenin yatağında birikmeye ve yarattığı baraj etkisiyle su seviyesinin yükselmesine sebep olmaktadır.''





Dere yatağına kesinlikle izin vermeyin



Yerel yönetimler tarafından, dere yataklarında ve dere koruma bantlarında kesinlikle imar faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ''Dere yataklarına yakın bölgelerde ikamet edenler tarafından dere yataklarına suyun akışını engelleyebilecek katı malzemeler atılmamalı' denildi.





Hurdalığa izin yok koleje var



Fatİh Koleji'nin yapıldığı arazi bundan üç yıl öncesine kadar oto hurdalığı olarak kullanılıyordu. Kaçak yapılaşma ve devlet arazisi üzerine yapılan dükkanlara elektrik ve su verilmiyordu. Belediyeyle mahkemelik olan dükkan sahipleri açılan davalar sonucu buradan çıkarak Kayabaşı Köyü'ne taşındılar. Büyükşehir Belediye Meclisi 09.03.2007'de bu alanı 'kamuya hizmet edecek donatı alanı' olarak düzenlenmesine karar verdi. Bir yıl sonra bir defa daha burada imar değişikliğine gidildi. İmar değişikliğinin ardından bu araziye okul yapılmasının önündeki engel de kaldırılmış oldu. Arazinin havalimanına ve dereye olan yakınlığı nedeniyle yıllardır o civarda inşaat yapılmasına izin verilmiyordu. 30 kişinin öldüğü sel felaketinden okulun birinci katına kadar su dolması da inşaatı durdurmaya yetmedi. Tepkilere rağmen koleje öğrenci alımına başlandı.





