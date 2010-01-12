'Ayalon'un davranışı küçük düşürücü'

T24 - İsrail'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a yönelik davranışı, İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben-Eliezer tarafından sert şekilde eleştirildi.

Ben-Eliezer, duyduğu öfkeyi dile getirirken, "Bundan hoşlanmadım" dedi ve "Türkiye'yi de İsrail'e karşı ülkeler safına itmenin ülkeye bir yarar sağlamayacağını" belirtti.

Ben-Eliezer, resmi ziyaret için bulunduğu Hindistan'dan İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ve Bakan Yardımcısı Ayalon'un Türk büyükelçisine karşı tutumlarının "iki ülke arasındaki hassas ve karmaşık ilişkileri zedeleyebileceği" uyarısında bulundu.

Ayalon'un davranışını "çok gereksiz" bulduğunu belirten Ben-Eliezer, "Bu davranış çok ciddi ve küçük düşürücü. Türk büyükelçisinin onurunu korumak gerekirdi" dedi.

Sözlerini, "72 milyonluk Türkiye'yi de ihtilaflı olduğumuz ülkeler safına katmamızın bir yararı yok" diye sürdüren Ben-Eliezer, "Türkiye çok önemli bir devlettir ve bu devletle olan ilişkilerimiz çok önemlidir" görüşünü dile getirdi.

Ben-Eliezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin eleştirilebileceğini söylerken, "Onunla bir sorun olduğundan hiç şüphe yok. Ancak bu (eleştiri) da saygı çerçevesi içinde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Lieberman, Savunma Bakanı Ehud Barak'ın önümüzdeki Pazar günü Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretin iptal edilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Öte yandan, İsrail'den yükselen tepkilere rağmen, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalar yapmasına karşılık, Dışişleri Bakanı Lieberman'ın da sessizliğini koruduğu dikkati çekti.

Bu arada, İşçi Partisi milletvekillerinden Daniel Ben-Simon, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Lieberman'ı görevinden alması çağrısında bulundu.

Ben-Simon, Netanyahu'nun Lieberman'ı çağırarak, "İsrail diplomasisini hangi seviyeye düşürdüğünü göstermesi açısından, Lieberman'ı alçak bir sandalyeye oturtmasını" da tavsiye etti.

Deniel Ben-Simon, Netanyahu'dan, bundan sonra daha büyük diplomatik sorunlara neden olmadan Lieberman'ı görevden alıp, bu göreve daha uygun birisini getirmesini istedi.

Öte yandan, Tel Aviv'deki Türk Büyükelçiliğine telefon açan, aralarında yazarlar ve basın mensuplarının da bulunduğu yüzlerce İsrailli'nin, Türkiye'nin temsilcisine yapılan davranıştan duydukları utancı ve üzüntüyü dile getirdikleri öğrenildi.