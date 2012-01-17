-Ayalon'dan Türkiye açıklaması LONDRA (A.A) - 17.01.2012 - İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Ayalon, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleşmesini çok istediğini söyleyerek, "Türkiye ve Türk halkını çok takdir ediyoruz" dedi. Ayalon İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan düşünce kuruluşu "Chatham House"da, "Değişen Stratejik Ortamda İsrail" başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda soruları yanıtlayan Ayalon, A.A muhabirinin Türkiye-İsrail ilişkilerinin geleceğine ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye ve Türk halkını çok takdir ediyoruz" diyerek sözlerine başladı ve "Türkiye'nin bölgede vazgeçilmez bir ülke olduğu, bu özel statüsü doğrultusunda hareket etmesini bekledikleri" ifadelerini kullandı. Ayalon, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve batı ile doğu arasında her zaman bir köprü olduğunu ifade ederek, "Türkiye son zamana kadar çok hoşgörülü bir ülkeydi, ancak İsrail Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleşmesini çok istiyor. İkili ticari ilişkilerimiz geçen yıl yüzde 33 arttı ve bu halklarımızın ortak ilgi ve uyum içinde işbirliği yapma isteğini ortaya koyuyor" diye konuştu. "Kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, filo olayının (Mavi Marmara) sonuçlanmasını ve kapatılmasını istiyoruz" diyen Ayalon, konuya ilişkin Birleşmiş Milletler soruşturmasını ve raporunu hatırlattı. Ayalon, "Serin kafayla düşünmeliyiz. Zamanla ekonomi ve bilim alanlarındaki gibi siyasi olarak da bağımız olacak" dedi. "İsrail ile Kıbrıs Rum kesimi arasında savunma alanında anlaşmaları imzalandığı" yönündeki haberlerin hatırlatılması ve bu yakınlaşmanın Doğu Akdeniz'de gerginliği artırma olasılığının sorulması üzerine de Daniel Ayalon, bölgede herhangi bir ülkeyle olan ilişkilerinin diğer ülkelere, özellikle de Türkiye'ye yönelik tehditmiş gibi algılanmaması gerektiğini savundu. Ayalon, "Bu bölgede doğalgaz ve petrol bulunmasıyla ilgili coğrafi yakınlığımızdan dolayı Yunanistan ve Kıbrıs'la birlikte hareket ediyoruz. Bundan herkes fayda sağlayacaktır. İngiltere'de de, Türkiye'de de bu memnuniyetle karşılanacaktır" diye konuştu.