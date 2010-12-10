-AYALON'DAN DA ''ÖZÜRE'' RET TEL AVİV (A.A) - 10.12.2010 - İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon, Gazze yardım gemilerine düzenlenen baskın ile ilgili İsrail'in Türkiye'den özür dilemesine gerek olmadığını söyledi. Ynet haber sitesine göre, Kudüs'te Dışişleri Bakanlığı'nda, Avrupa ülkelerinin, "teröre destek veren sivil toplum kuruluşlarına mali yardımları" ile ilgili bir konferansta yaptığı konuşmada Ayalon, "İsrailli ve Türk yetkililer arasındaki müzakere ve temasların henüz sonlanmadığını" belirterek, bu konuya yapılan atıfların sürece yardımcı olmayacağını ifade etti. İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrailli yetkililere atfen, İsrail'in gemi baskınında hayatını kaybeden Türklerin her birine 100'er bin dolar tazminat ödemeyi ilke olarak kabul ettiği belirtilmiş; ayrıca Ankara'dan "hukuki sorunların halledilmesi için gereken ne varsa yapılmasının istendiği" iddia edilmişti. İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert ise bir başka toplantıda, İsrail'in Türkiye'ye tazminat ödenmesi yönündeki niyetini eleştirdi. Olmert, "Altı ay önce herkes, 'hiç kimse Gazze ablukasını kıramaz" diyordu. Biz, kendi tavrımızdan çok emindik...Şimdi ise nasıl özür dileyeceğimizi ve tazminat ödeyeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.