-Ayalon: Türk donanmasıyla karşı karşıya gelme riski yok KUDÜS (A.A) - 03.09.2011 - İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Türk savaş gemileriyle karşı karşıya gelme riskinin bulunmadığını belirtti. Ayalon, İsrail televizyonuna yaptığı açıklamada, denizde karşı karşıya gelme riskinin hiçbir şekilde olmadığını belirterek, ''Türk savaş gemilerinin, Gazze ablukasını zorlamaya gelen gemilere eşlik edeceğini bir dakika bile düşünmediğini'' söyledi. Ayalon ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı deniz ablukasını sürdüreceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan sahildar devlet olarak Türkiye'nin seyrüsefer serbestisi için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağını'' vurgulamıştı.