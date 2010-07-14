-AYAKTA YOLCU CEZASINA ERDOĞAN EL ATTI ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la dün yaptıkları görüşmede dolmuş, minibüs ve halk otobüsleri için ayakta yolcu başına getirilen cezanın düzeltilmesine ilişkin sorunları ilettiklerini bildirdi. Başbakanlık Merkez binada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TESK Başkanı Palandöken, dolmuş, minibüs ve halk otobüsleri için ayakta yolcu başına getirilen cezalara acilen çözüm bulunması konusunu Başbakan Erdoğan'a ilettiklerini kaydetti. Palandöken, Başbakan Erdoğan'ın görüşmede hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'den sorunların bir an evvel çözülmesini istediğini aktardı. Esnaf ve Sanatkarın acil çözüm bekleyen sorunlarını bir rapor halinde Başbakan Erdoğan'a sunduklarını bildiren Palandöken'in dosyasında şu sorunlar yer alıyor: - Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin yüksek olması, - Biriken vergi ve sosyal güvenlik primlerinin düşük faiz ile yeniden yapılandırılması, - Esnaftan sosyal güvenlik destek primi kesintisinin kaldırılması, - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki esnafa düşük sosyal güvenlik primi uygulaması, - Kamu kurum ve kuruluşlarının haksız rekabetinin durdurulması, - Ucuz enerji temini, nakliyeci esnafına indirimli yakıt temini, - Perakende sektörüne ilişkin sorunlar, - Ustalık belgesi alınması.