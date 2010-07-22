-AYAKTA YOLCU TAŞIMAK "KANUNSUZLUK" ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, dolmuşların ayakta yolcu taşımasıyla ilgili olarak, ''Bu kanunsuzluk, kanun haline geldiğinde dolmuşların hat bedeli de artacak. Dolmuş esnafı içinde bunun rantını yiyenler oturdukları yerde servetlerine servet katacak'' dedi. Çetin, yazılı açıklamasında, Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapan kanun teklifinin TBMM komisyonunda görüşüldüğünü, bu kapsamda dolmuş şoförlerinin ayakta yolcu taşıma teklifinin AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini kaydetti. Daha önce Minibüsçüler Odası Başkanına, ayakta yolcu taşımanın yasallaşması için söz verdiğini öne süren Çetin, ''AK Parti, şimdi tüketicilerin yaşamı pahasına yeni rant yaratmak için bu sözünü yerine getiriyor. Çünkü bu kanunsuzluk, kanun haline geldiğinde dolmuşların hat bedeli de artacak. Dolmuş esnafı içinde bunun rantını yiyenler oturdukları yerde servetlerine servet katacaklar'' dedi. Dolmuşların zaten yasa dışı olarak ayakta yolcu taşıdığını ifade eden Çetin, kamu yöneticilerinin görevinin yasa dışı davranışı önlemek ve bu kesimi eğitmek olduğunu, ancak Türkiye'de yasa dışı durumların yasal hale getirildiğini savundu. İkinci adımın dolmuşların yarım otobüs haline getirilmesi olduğunu belirten Çetin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Ankara'da özellikle Eryaman-Sincan-Etimesgut hattında bu yarım otobüsler şimdiden çalışmaktadır. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü statüsü ile çalışmaktadırlar. Bu yarım otobüslerin 300 adedi birden bir gecede çalışmaya başladı. Birbirinin aynısı olan ve kimin olduğu kamuoyunca bilinen bu 300 araçlık filo nasıl oldu da neredeyse bir gecede hatlara alındı. Bu kadar büyük bir rant kime verildi. Şimdi soruyoruz, Minibüsçüler Odası Başkanı, genel kurullarında 'ayakta yolcu alma işini yasal hale getireceğim' sözünü neye güvenerek verdi? Kim bu sözü verip, taahhütte bulundu. Bu taahhüdü neyin karşılığı olarak verdiler?''